Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Юнистрим» на уровне «ruB+». Прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на «стабильный», следует из релиза агентства.

«Изменение прогноза на «стабильный» обусловлено снижением стратегических рисков ввиду совершенствования системы бизнес-процессов, системы риск-менеджмента и финансового мониторинга, тем не менее, по мнению агентства, сохраняется чувствительность бизнес-модели банка к регулятивным и операционным рискам. Рейтинг кредитоспособности отражает невысокую оценку рыночных позиций банка, адекватное качество его активов, сильную позицию по капиталу и ликвидности, а также консервативную оценку корпоративного управления», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, в структуре активов банка преобладают высоколиквидные компоненты, в том числе наличные денежные средства (25% валовых активов на 1 октября 2019 года), остатки на корреспондентском счете и краткосрочные депозиты в Банке России (около 27%).

В то же время высокий запас балансовой ликвидности позволяет полностью покрыть возможные оттоки привлеченных средств клиентов (за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019-го среднее покрытие привлеченных средств клиентов ликвидными активами — 222%), заключили в «Эксперт РА».

