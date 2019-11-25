Чистая прибыль Банковской группы ЗЕНИТ за 9 месяцев 2019 года увеличилась до

2,5 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает финансовый результат за аналогичный период прошлого года. Чистые операционные доходы за отчетный период выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 9,6 млрд рублей.

Ключевыми факторами положительного финансового результата стали рост чистого комиссионного дохода (+18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и снижение расходов на резервы.

Несмотря на продолжающееся общее снижение ставок на рынке, Группа поддерживает достаточный уровень чистой процентной маржи (3,4%).

Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах составила всего 3% по состоянию на 30 сентября 2019 года.

Группа продолжает меры по повышению качества кредитного портфеля. Доля кредитов второй и третьей стадии в соответствии с МСФО 9 в общем кредитном портфеле снизилась и составила 7% (против 8% на 1 января 2019 года), отношение таких кредитов к капиталу составило 40% (против 50% на начало года).

Банковская группа ЗЕНИТ поддерживает высокие показатели достаточности капитала. Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 17%, норматив достаточности капитала первого уровня — 12% (при нормативных значениях 8% и 6%, соответственно).

«В 3-м квартале 2019 года Банковская группа ЗЕНИТ улучшила финансовые показатели. Мы продолжаем развивать розничный бизнес и сегмент МСБ, запускаем новые продукты и услуги. В сентябре в рамках нашей стратегии начали процесс интеграции Банка ЗЕНИТ, АБ «Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк», который был успешно завершен 15 ноября 2019 года. Объединенный банк предлагает новое качество сервиса и расширенную продуктовую линейку», - отметил главный управляющий директор ПАО Банк ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Динамика кредитных рейтингов Банка ЗЕНИТ

В декабре 2018 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку ЗЕНИТ на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

В июне 2019 года Международное агентство Moody's Investors Service подтвердило банку рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте на уровне «Ba3» и изменило прогноз по рейтингу с позитивного на стабильный.

В декабре 2018 года Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом.