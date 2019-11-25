В 2020 году смартфоны в России могут подорожать, а их ассортимент сократится, если вступит в силу закон об обязательной предустановке на гаджеты отечественного ПО, пишут «Известия» . Поправки в закон «О защите прав потребителя», принятые в четверг 21 ноября в третьем чтении, обязывают устанавливать на продаваемую в магазинах электронику российский софт.

По словам источника издания в аппарате правительства, перечень ведомств — разработчиков нормативных документов, конкретизирующих требования закона, появится позднее. Он напомнил, что проект еще окончательно не утвержден.

Как считает один из авторов документа, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев, новый закон даст импульс развитию российских софтверных компаний и приведет к созданию новых рабочих мест. Это может повлечь увеличение доходной части бюджета уже через год.

По мнению экспертов, если закон вступит в силу, с вероятностью 90% с российского рынка уйдет Apple. В зависимости от того, какой список техники представит правительство, продуктовый ряд американской компании может быть скорректирован — то есть продажа части товаров Apple прекратится — этот риск может коснуться iPhone и «яблочных» компьютеров, сказал «Известиям» источник, близкий к компании-партнеру нескольких производителей электроники. Сейчас Apple отвечает за безопасность собственных устройств и приложений на них и при обнаружении каких-то уязвимостей оперативно может отключить сервис или выпустить исправляющее проблему обновление, пояснили эксперты. В случае со сторонними приложениями, которые компания не контролирует, цепочка удлиняется и оперативное исправление проблемы становится невозможным.

Источник, близкий к одной из розничных сетей, и эксперты также не исключают исчезновения с полок магазинов бюджетных смартфонов, на которые установлена платформа Android Go с ограниченной памятью и слабым процессором. Не все производители смогут обеспечить комфортную работу устройства и пройти сертификацию Google.

Также из-за законодательных нововведений могут вырасти цены на гаджеты, в частности, на смартфоны, опасаются эксперты и источники издания. А ассортимент техники в законопослушных российских магазинах может снизиться — при этом увеличится ее «серый импорт».