Банк России предлагает расширить ежегодный лимит в 1 млн рублей по инвестированию средств на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа. Так, владельцам ИИС могут предоставить возможность увеличить сумму взноса на неиспользованный лимит за предыдущие и будущие два года инвестирования. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в рамках конференции НАУФОР и Мосбиржи «Розничный инвестор».

«Что мы видим как ограничение для развития счетов типа В. Это 1 миллион рублей — лимит, который можно внести в течение года. Что мы предлагаем — если человек не использовал лимит за предыдущие два года, сейчас 2019 год, если я в 2017—2018 годах не пополнял счет, то я могу использовать этот лимит. Если я получил какую-то большую сумму, будь то премия или продажа недвижимости, я могу задействовать не только лимит назад, но и лимит вперед, чтобы не резать сумму на куски, а сразу положить средства на ИИС и дальше инвестировать», — пояснил он.

Швецов добавил, что также обсуждается возможность возврата на счет половины снятой в течение года суммы с ИИС второго типа без потери налоговых льгот. По его словам, данные предложения могут быть приняты в весеннюю сессию 2020 года.

Либерализация ИИС, произойдет не раньше осени следующего года ввиду технических сложностей, также сказал Швецов. Он пояснил, что на сегодняшний день рассматривается три варианта, по которым инвесторам могут дать возможность открывать ИИС сразу у нескольких брокеров.

«Вариант (первый) — делается основной ИИС, вокруг него открываются дополнительные. Есть основной держатель ИИС — через него забираются и вносятся деньги, и он ведет налоговый учет. Второй — когда каждый год я могу открывать новый ИИС в новом месте. Третий — можно открывать несколько ИИС, но возникает некий администратор, который собирает эту информацию и обобщает ее, управляет налоговым стимулом и отчетом перед налоговой инспекцией. Администратором может быть сама ФНС, а может быть центральный депозитарий, который сейчас готовится стать регистратором финансовых трансакций и администратором его пенсионным историям. Эту дискуссию предстоит пройти», — рассказал Швецов.