В новом подразделении доступен полный комплекс финансовых услуг и сервисов, привычный для посетителей классических офисов.

Обслуживание клиентов производится в индивидуальных зонах. Клиенты могут открыть и пополнить депозит, оформить или погасить кредит, приобрести кредитную карту, получить корпоративную карту, открыть дебетовые карты, расчетный счет, оплатить услуги ЖКХ без комиссии и многое другое.

Все операции с наличными клиент осуществляет самостоятельно через банкомат и терминал. Банк переводит большинство операций своих клиентов в дистанционные каналы. В новых офисах менеджеры помогают установить мобильное приложение «Зенит Онлайн 2.0» и обучают клиентов самостоятельно проводить операции.

«Уникальность отделений такого формата в том, что мы полностью отказываемся от традиционного кассового обслуживания и открываем „легкие“ офисы в удобной для клиентов локации. С учетом скорости модернизации технологий и возрастающей популярности ресайклеров, коммуникация с клиентами через дистанционные каналы — это естественный и органичный путь стратегии развития современного банка, — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин. — В то же время мы стремимся выстраивать многоканальную связь с клиентами, в том числе открываем операционные офисы, хабы и совершенствуем работу контактных центров».

«Мы пониманием ожидания и потребность бизнеса в индивидуальном подходе, новых технологических решениях и привлекательных условиях банковских продуктов», — сказал заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Илья Поз. — Концепция открытия мини-офиса в том, чтобы быть еще ближе к клиентам, обеспечивая высокий уровень обслуживания и комфорта, соответствующий самым современным требованиям».