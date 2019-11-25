Платежный сервис QIWI направил на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о планируемой продаже своих акций, принадлежащих банку «Открытие» и основателю компании Сергею Солонину. Документ опубликован QIWI.

«Документ не обязывает «Открытие» совершать сделку, но обеспечивает гибкость в продаже этого пакета частями в рынок. До этого момента такой возможности не было», — пояснил РБК вице-президент, руководитель центра специальных ситуаций банка «Открытие» Тимур Хамраев.

Для продажи регистрируется 23,426 млн американских депозитарных акций (ADS) QIWI, торгующихся на NASDAQ (ADS — производная ценная бумага на акции компании). «Открытие» может продать 21,426 млн ADS, привязанных к акциям класса В, Солонин — 2 млн ADS, привязанных к 11,756 млн акций класса А, и 350 тыс. акций класса В, следует из документа.

В пятницу, 22 ноября, на закрытии акции QIWI стоили 19,88 доллара. Новость о продаже пакета «Открытия» появилась в понедельник, 25 ноября, до начала торгов. На открытии ADS торговались на уровне 19,27 доллара, но вскоре подорожали до 19,88 доллара, а к 20:30 мск стоили 19,74 доллара, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.

Предложенная максимальная цена одной акции — 18,99 доллара за штуку. Исходя из этой цены 23,426 млн ADS можно продать за 444,873 млн долларов. «Открытию» принадлежит 43,8% акций класса В и 11,4% голосующих прав, Солонин контролирует 85% акций класса А и 63% голосующих прав.