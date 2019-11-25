Банк «Александровский» предлагает открыть сезонный вклад «Черника 19/20» .

Минимальная сумма — 20 тыс. рублей. Срок — три и шесть месяцев. Доходность вложения составляет 5,6—5,7% годовых. При открытии вклада в интернет-банке процентные ставки составят 5,7—5,8% годовых. Пополнение возможно суммами от 5 тыс. рублей по 31 января 2020 года включительно. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада минус 2 п. п.

Предложение действительно по 31 января 2020 года.