19 ноября в Ассоциации российских банков состоялся круглый стол при поддержке представителей компании «Диасофт» «Проверь своего клиента.

Взаимодействие с Единым федеральным реестром сведений о банкротстве (ЕФРСБ)». Участники встречи имели возможность удаленного доступа к обсуждению. Ведущим мероприятия выступил Олег Скворцов, исполнительный вице-президент АРБ.

Эксперты компании «Диасофт» представили комплексное IT-решение , позволяющее в автоматическом режиме взаимодействовать с различными государственными системами. В рамках вебинара команда сфокусировалась на представлении функциональности по проверке и поддержанию в актуальном состоянии клиентской базы данных банка по Единому федеральному реестру сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Основным докладчиком стал Алексей Ефимов, руководитель продуктового направления «Государственные сервисы» компании «Диасофт». Он рассказал о функциональных возможностях IT-решения, преимуществах его реализации в облаке и продемонстрировал интерфейс системы.

«Отслеживать в реальном времени чистоту клиентской базы – необходимая, но далеко не тривиальная задача банковского бизнеса. Реестр банкротов – это лишь один из многих государственных сервисов, которые содержат информацию о клиентах банка. Чтобы отслеживать в онлайне такой поток информации, без автоматизации не обойтись. Мы разработали единое решение для работы банка с внешними агрегаторами данных (ФНС, ПФР, ЕФРСБ, базы МВД и т.д.), которое обеспечит сбор и экспорт информации о клиентах в режиме онлайн», – сказал Алексей Ефимов.

Проверка с помощью разработки «Диасофт» осуществляется автономно, без дополнительной нагрузки на остальные системы банка. Решение позволяет проверять отдельного клиента в момент его обращения в банк и всю базу данных на периодической основе.

Олег Скворцов, подводя итоги круглого стола, отметил заинтересованность участников встречи темой обсуждения, которая выразилась в большом количестве вопросов к спикерам: «На мой взгляд, дискуссия получилась живая и содержательная. Очевидно, что тема автоматического взаимодействия с государственными сервисами сегодня особо актуальна и востребована многими представителями банковского сообщества. Благодарю коллег из «Диасофт» за интересный и своевременный разговор».

Всего в мероприятии приняли участие более 60-ти представителей финансового сектора.

Видеозапись мероприятия доступна в видеоархиве АРБ .

Источник: Компания «Диасофт»