«Торговля биржевыми ПИФами ведется как в долларах, так и евро без конвертации в рубли. Минимальная сумма покупки - 1 пай, что составляет порядка 10-12 USD/EUR (в зависимости от текущей цены инструмента на бирже). Таким образом, биржевой ПИФ - это доступный, привлекательный и удобный инструмент для валютных инвестиций», - подчеркнул руководитель дирекции брокерских операций Альфа-Банка Сергей Рыбаков.

«Биржевые фонды с момента своего появления в 2018 году зарекомендовали себя как релевантный широкому кругу инвесторов инструмент за счет низкой комиссии, минимального порога входа и в нашем случае – валютной экспозиции. Активы биржевых фондов под управлением только УК «Альфа-Капитал» уже превышают 3,5 млрд. руб. Мы рады предложить клиентам Альфа-Банка передовые решения, отвечающие запросам клиентов в части простых, понятных и перспективных валютных решений», - отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

Альфа-Банк выступает одним из провайдеров, обеспечивающих доступ клиентов на Московскую биржу через брокерский счет. В рамках брокерского обслуживания Альфа-Банка возможно приобретение трех БПИФов Альфа-Капитал в режиме биржевых торгов 10:00 – 18:45 в рабочие дни:

БПИФ «Технологии 100» – доллары США (экспозиция на акции глобальных технологических компаний)

БПИФ «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»– доллары США (экспозиция на 500 компаний американского рынка, имеющих наибольшую капитализацию)

БПИФ «Европа 600» – евро (экспозиция на акции компаний 17 стран еврозоны).

Для покупки биржевых ПИФов через Альфа-Директ клиенту необходимо иметь брокерский счет в Альфа-Банке. Клиенты банка могут открыть его онлайн через мобильный торговый терминал и личный кабинет Альфа-Директ, другие инвесторы могут открыть брокерский счет онлайн на сайте www.alfadirect.ru или в мобильном торговом терминале Альфа-Директ через авторизацию на Госуслугах.

Брокерское подразделение Альфа-Банка Альфа-Директ обслуживает 122 000 клиентов и предоставляет полный спектр брокерских услуг для клиентов с портфелем активов любого размера. Альфа-Директ дает доступ на фондовый, валютный и срочный рынок Московской биржи, фондовый рынок Санкт-Петербургской биржи, а также на внебиржевой рынок. Клиентам доступны более 1000 инструментов.