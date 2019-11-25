Банк предоставит доступ к своей учетной системе через аналитическую витрину данных, где информация будет доступна налоговым органам в постоянном режиме по защищенным каналам связи.

Такой формат позволит налоговому органу отслеживать операции и точно оценивать корректность сформированных показателей налоговой отчетности. Это даст налогоплательщику уверенность в отсутствии неучтенных событий и операций, правильности исчисления налоговой базы, а также обеспечит сверку данных бухгалтерского и налогового учета, проверку документов-оснований для отражения каждой операции в учете, хронологическую последовательность всех транзакций в режиме реального времени. Налоговый мониторинг позволит отказаться от истребования документов и сосредоточить ресурсы на проверке только тех операций, которые содержат элементы риска.

«Для нас важны доверительные, предсказуемые и прозрачные отношения с государственными органами. Теперь наше взаимодействие с налоговыми органами переходит в онлайн-режим: налоговые декларации банка открыты для регулярного мониторинга со стороны ведомства, а сроки согласования налоговых позиций и закрытия налоговых периодов сократятся в несколько раз. Банк как один из системообразующих банков России имеет успешный опыт аналогичного взаимодействия с ЦБ РФ, а теперь имеет возможность выстроить конструктивные рабочие отношения с Федеральной налоговой службой», — подчеркнул председатель правления Альфа-Банка Андрей Соколов.

«Переход на налоговый мониторинг упрощает механизм налогового учета и контроля и способствует стабильности налоговых расчетов. В основе лежит принцип доверия, когда налогоплательщик открывает нам свои системы и может чувствовать себя в безопасности как с точки зрения хранения этих данных, так и с точки зрения налогообложения», - отметил заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров.