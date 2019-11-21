Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) извинился перед кандидатами на работу, анкеты которых были брошены на одной из улиц Екатеринбурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Банк заявил, что принял меры, «чтобы изъять бумаги с того места, где они были найдены». При этом УБРиР заверил, что в них не было какой-либо клиентской информации, в том числе составляющей банковскую тайну.

Личность сотрудника, который вынес анкеты кандидатов, установлена. В банке заявили, что он грубо нарушил правила организации.

Документы из УБРиР были обнаружены на одной из улиц Екатеринбурга 23 ноября, они лежали в куче мусора. Как заявил паблику «Типичный Екатеринбург» сотрудник кредитной организации, его ограбили в трамвае, выхватив сумку с бумагами. Полиция проводит проверку по факту обнаружения документов.