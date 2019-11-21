Наиболее важным критерием для большинства россиян при поиске работы является высокая заработная плата (78%). На втором месте — условия труда (62%). На третьем — компенсационный пакет (48%). Для 42% респондентов важно наличие у компании программ обучения персонала. Таковы данные исследовательского центра портала Superjob.

«Создание компанией рабочих мест учитывают при выборе работодателя 22%. Усилия работодателя по развитию инфраструктуры в регионах присутствия и узнаваемость бренда — по 16%. Для 15% важна доля компании на рынке. Еще 15% отдают предпочтение компаниям с государственной формой собственности. Заботу компании об экологии принимают в расчет при выборе нового места работы 10%, благотворительную деятельность работодателя — 9%. Для 6% важны вопросы гендерного равноправия на работе. 4% опрошенных хотят трудиться только в коммерческих структурах», — отмечается в сообщении.

По данным исследования, для мужчин высокий уровень заработной платы более важен, чем для женщин. Женщины чаще обращают внимание на гендерную справедливость. Чем старше респонденты, тем важнее для них финансовая составляющая, характеристики условий труда, состав компенсационного пакета, деятельность компании по созданию новых рабочих мест, говорят в Superjob.

«Чем выше уровень дохода респондентов, тем больше внимания при выборе работодателя они обращают на уровень оплаты труда, условия работы, соцпакет и долю компании на рынке. Среди россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей больше всего тех, для кого важно наличие корпоративных программ обучения, работа компании по развитию инфраструктуры и улучшению экологии населенных пунктов», — заключили в компании.

В социологическом опросе приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов РФ.