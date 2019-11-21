Кошелев-Банк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах. Доходность «Классического» (от 7 тыс. рублей, 500 долларов на 150, 300, 450, 600, 750 дней) в рублях составит 5,9—6,4% (ранее — 6,25—6,75%), в долларах — 1,25—1,75% годовых (вместо 1,5—2%).

Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный» (от 1 тыс. рублей, 50 долларов на 370 и 730 дней) в рублях открывается под 5,9—6,15% (прежде — под 6,25—6,5%), в долларах — под 1,5—1,75% годовых (прежде — под 1,75—2%), а «Копеечка Плюс» (от 30 тыс. рублей, 500 долларов на 370 дней) — под 5,9% в рублях (вместо 6,25%) и под 1,75% годовых в долларах (вместо 2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

По вкладу «Кубышка Плюс» (от 3 тыс. рублей на 1 110 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 6% (вместо 6,5%).

Процентные ставки в рублях по вкладу «Казна» (от 15 тыс. рублей, 500 долларов на срок от 91 до 730 дней) составляют 5,4—5,65% (ранее — 5,75—6%), в долларах — 1—1,5% годовых (вместо 1,25—1,75%), а по вкладу «Кошелев-Клуб» (от 150 тыс. рублей, 5 тыс. долларов на 740 дней) — 5,15% (вместо 5,5%) в рублях и 1,25% годовых (вместо 1,5%) в долларах.

Проценты по этим трем вкладам ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно все депозиты, кроме «Классического» и «Копеечки Плюс».