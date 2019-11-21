Большинство россиян ищут скидки и любят распродажи. Таковы данные исследования Райффайзенбанка.

«Большинство россиян участвуют в программах лояльности розничных сетей. 81% пользуются программами продуктовых магазинов, 53% — скидочными картами магазинов одежды и обуви. В Москве и Санкт-Петербурге заметно больше доля людей, вовлеченных в программы скидок в категориях «Продукты питания», «Красота», «Развлечения» и «Туризм», — говорится в релизе.

Как отметили в Райффайзенбанке, россияне внимательно относятся к выбору товаров и услуг. Так, если речь идет о товарах повседневного спроса, то 41% респондентов изучают основные параметры, 39% совершают покупки в этой категории быстро, вероятно, ориентируясь на бренд. При покупке бытовой техники подавляющее большинство (81%) опрошенных тщательно изучают информацию о товаре. «При выборе финансового продукта всю возможную информацию изучают 93% опрошенных. Подарки также предварительно выбирают — 73% опрошенных заявили, что покупают их заранее», — заключили в банке.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек из городов с населением от 100 тыс. человек.

Россия

Москва и Санкт-Петербург

Города-миллионники

500 тыс. — 1 млн жителей

300—500 тыс. жителей

100—400 тыс. жителей

Продукты питания

81%

88%

85%

76%

83%

75%

Одежда и обувь

53%

57%

55%

50%

51%

52%

Красота

24%

31%

28%

24%

18%

22%

Развлечения

18%

25%

20%

14%

17%

13%

Туризм

6%

12%

4%

4%

3%

5%

Дом и техника

31%

32%

31%

34%

28%

31%

Спорт

13%

15%

13%

12%

11%

13%

Авто, транспорт

19%

25%

18%

17%

15%

19%

Товары для детей

26%

26%

26%

28%

21%

28%

Образование

3%

3%

3%

3%

1%

5%

Медицина

23%

18%

25%

23%

22%

27%

Не пользуюсь

9%

7%

9%

11%

7%

9%