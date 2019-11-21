Американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей соцсетей, сообщает Wired.

По словам хакера, файл находился в облачном сервисе Google Cloud, поэтому он не смог отследить, кто именно загрузил его туда. Тройя отмечает, что в базе данных не было такой важной информации, как пароли, номера банковских карт или коды безопасности. Там, однако, была собрана информация из профилей пользователей в Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса для размещения и разработки IТ-проектов Github. Кроме того, в базе данных оказались почти 50 млн номеров домашних и сотовых телефонов, записи из истории трудоустройства в LinkedIn, 622 адреса электронной почты.

Большая часть информации принадлежала американской компании People Data Labs, на что указывают названия файлов. Основатель компании Шон Торн заявил, что там не пользуются сервисом, на котором была найдена база данных. Торн уточнил, что, как только клиент получает от его или другой компании информацию, данные больше не хранятся на их серверах и полностью переходят под ответственность покупателя. Тройя сомневается в том, что сервис взломали, и считает, что было бы проще купить данные у People Data Labs.

Издание Wired проверило данные шестерых человек, четверо из них были в списке, а подлинность указанной там информации подтвердилась. Тройя отметил, что не знает, нашел ли кто-то, кроме него, этот файл и смог ли он воспользоваться хранящейся в нем информацией. О своей находке он также сообщил в Федеральное бюро расследований. Через несколько часов, по его словам, кто-то отключил сервер, база данных была уже недоступна. В ФБР отказались прокомментировать изданию эту историю.