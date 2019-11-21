Банк «Русский Стандарт» изучил, как месторасположение банкоматов влияет на снятие наличных с карт сторонних банков. Согласно исследованию, снимать наличные клиенты сторонних банков стали реже (общее количество снятий уменьшилось на 1,4%), при этом объем (общая сумма) получения наличных по картам сторонних банков за три квартала 2019 года, напротив, вырос на 1,5%.



«Несмотря на очевидный тренд времени — переход в безналичный мир, статистику по снятию наличных с карт сторонних банков ежегодно корректируют туристический и дачно-отпускной сезоны, во время которых потребность в наличных у гостей города и отдыхающих традиционно вырастает. Так, по данным банка «Русский Стандарт», пики по количеству операций и суммам выдач наличных с карт сторонних банков как раз приходятся на разгар этих сезонов: апрель, июль, август и сентябрь», — отмечается в релизе.

Средний чек снятия в банкоматах «Русского Стандарта» у клиентов других банков практически в два раза ниже, чем у клиентов «Русского Стандарта», — 11 739 рублей. В топ-5 российских городов, где за девять месяцев 2019-го больше всего снимали наличные с карт сторонних банков в сети АТМ «Русского Стандарта», вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Нижний Новгород.

Месторасположение банкоматов сказывается на статистике по банкоматной сети. По данным финучреждения, средний чек снятия с карт сторонних банков в спальных районах Москвы на 7,52% выше, чем в местах с высокой проходимостью (торговых и деловых центрах города, районах с удобной транспортной доступностью). Срабатывает характерная модель поведения: рядом с домом клиенты подсознательно чувствуют себя в большей безопасности и не боятся снимать крупные суммы, поясняют в банке.



«Стоит отметить, что количество снятий со сторонних карт выше в оживленных местах: оно составляет 47,95% против 35,23% в спальных районах. Это объясняется тем, что удобно снимать небольшие суммы наличных, к примеру на бытовые нужды, по пути следования из дома на работу или обратно, а также в местах с развитой торговой инфраструктурой, множеством магазинов. В Санкт-Петербурге же, напротив, самые высокие средние чеки по снятию наличных со сторонних карт отмечены в оживленных торговых районах — 13 220 рублей, на втором месте районы с удобной транспортной доступностью — 12 467 рублей, на третьем — окраины города: 10 311 рублей», — заключили в банке.