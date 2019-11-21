Сбербанк первым в России получил патент на способ и систему исполнения сделки РЕПО с использованием технологии распределенного реестра. Решение полностью разработано специалистами банка, говорится в сообщении финучреждения.

«Нововведение позволяет зафиксировать условия сделки РЕПО между сторонами в самоисполняемой децентрализованной среде, так называемый смарт-контракт. Далее в распределенном реестре с помощью ЭЦП стороны подписывают условия смарт-контракта, который исполняет первую часть сделки РЕПО, осуществляя перевод денежных средств и ценных бумаг сторонам сделки. В течение жизненного цикла сделки осуществляются мониторинг и запись в распределенный реестр рыночной стоимости ценных бумаг. По сигналам от внешнего источника котировок смарт-контракт автоматически производит взаиморасчеты между сторонами и закрытие сделки», — отмечается в релизе.

Предложенная схема включает в себя полный end-to-end процесс, который исключает проблемы реконсилиаций и разногласий между сторонами, заключили в Сбербанке.