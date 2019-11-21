45% опрошенных россиян тратят столько же, сколько и зарабатывают. Чаще всего такая ситуация встречается в небольших городах. При этом 16% граждан вынуждены занимать или прибегать к кредитным средствам. Таковы данные аналитиков Райффайзенбанка.

Большинство респондентов старается жить «по средствам». Каждый третий заявил, что тратит меньше, чем зарабатывает, и у него остаются свободные деньги. Реже всего с этим тезисом соглашались жители небольших городов (28%), а чаще всего — городов-миллионников (35—37%).

Согласно исследованию, большинство россиян (77%) копят деньги на «черный день» или просто на будущее без четкой цели. 48% откладывают не регулярно, а когда появляются свободные средства. Еще 30% респондентов копят на постоянной основе, откладывая с каждой зарплаты. Только 22% опрошенных признались, что не копят совсем.

К покупкам же респонденты подходят осознанно. Так, выяснилось, что 32% из тех, кто делает сбережения, копят с конкретной целью. К примеру, на определенную крупную покупку. Без цели откладывают деньги 33% опрошенных, а на «черный день» или непредвиденные расходы — 30%.

Всего Райффайзенбанк опросил более 1,2 тыс. клиентов в крупных и небольших российских городах.

Руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА), преподаватель НИУ ВШЭ Сергей Гришунин указывает на то, что потребительские привычки, образование и уровень доходов банковских клиентов могут существенно отличаться от этих показателей по всему составу населения России.

Так, по данным «Левада-центра», 65% населения не имеют никаких сбережений, а 32% граждан полагают, что сейчас неподходящее время для сбережений. По итогам 2018 года россияне направили на сбережения минимальный объем средств за 20 лет — 3,7% от денежных доходов, указывают в Росстате.

«По нашему мнению, цифра в 30% копящих на постоянной основе несколько завышена. По оценкам НРА, этот показатель по факту не превышает 18— 20%. Если реальные доходы населения продолжат стагнировать, то эта цифра останется неизменной и даже будет постепенно опускаться, так как снижение процентных ставок по депозитам и нежелание населения инвестировать в фондовый рынок ведет к уменьшению предпочтительности сбережений», — считает Гришунин, подчеркивая, что доля населения, осуществляющего сбережения, сильно отличается по регионам, доходам и возрасту. К примеру, россияне из поколения Z менее склонны к сбережениям, предпочитая тратить деньги на развлечения и технику.

Что касается данных о тех, кто тратит столько же, сколько зарабатывает (45%), то по мнению эксперта, в срезе всего населения страны эта цифра еще выше. Об этом свидетельствует высокая закредитованность россиян, которая продолжает расти. «Сейчас хотя бы один кредит есть уже у 55 миллионов заемщиков из 75 миллионов работающих граждан. По нашим оценкам, независимо от размера заработной платы около 80% населения тратит все, что зарабатывает, а большинство дополнительно прибегает к кредитам », — заявил Гришунин.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru