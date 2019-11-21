Минэкономразвития РФ не станет менять прогноз по росту ВВП России в 2019 году на 1,3%, заявил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

«Здесь очевидно, что мы находимся где-то около нашего прогнозного значения, а вот где точно — узнаем позже. Здесь ни менять ничего, ни уточнять ничего абсолютно не нужно, бесполезно», — сказал он.

Министр напомнил, что точные данные по ВВП становятся известны только спустя год после периода, за который приводится статистика.

Ранее сообщалось, что рост ВВП за октябрь 2019 года составил 1,3%, в октябре рост экономики РФ оценивается на уровне 2,2%. Об этом говорилось в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности. Ноябрь 2019 года».

Прогноз ведомства по росту ВВП по итогам года также составляет 1,3%. При этом помощник президента РФ Андрей Белоусов заявлял, что экономика может вырасти в текущем году на 1,3—1,5%.