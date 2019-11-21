«Большая двадцатка» остается оптимальной площадкой для обсуждения глобальных вызовов и проблем экономики, заявил в субботу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в японском городе Нагоя.

«Мы обсудили вопросы, которые связаны с проблемами в сфере глобального управления. Оно нуждается в совершенствовании, учитывая те проблемы, которые накопились в мировой экономике, в мировой торговой системе. С этой точки зрения Группа двадцати является оптимальным форматом. Это подтвердилось в ходе сегодняшних дискуссий, здесь представлены и страны БРИКС, и страны «семерки», и другие страны, которые обеспечивают представленность цивилизационного многообразия», — сказал он.

Министр отметил, что стороны затронули «вопросы, которые нужно выносить на обсуждение и [по которым нужно] стараться найти общеприемлемые подходы к проблемам, которые затем в международно-правовом смысле будут решаться в Международном валютном фонде, во Всемирном банке и Всемирной торговой организации».

«Вопросы свободной, открытой глобальной торговой системы занимают особое место в дискуссиях, учитывая нарастание протекционизма, нарастание того, что называется торговыми войнами, и многое еще предстоит урегулировать», — подчеркнул он.