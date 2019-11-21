Оптимальный размер платежа по кредиту не должен превышать 25—30% от ежемесячного дохода, иначе существует риск выхода на просрочку, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Давид Цацуа.

«В идеальной ситуации считается, что 25—30% — это оптимальная доля доходов для качественного обслуживания кредитных обязательств, при котором риск выхода на просрочку минимален», — говорит он.

Большинство имеющих кредиты россиян, по данным НАПКА, как раз и направляют на обслуживание своей задолженности не более четверти от своего дохода. «К категории заемщиков со стабильным прогнозом по выплатам можно отнести более чем 55% от всех тех, кто имеет открытые кредиты на руках. То есть это те, кто тратит на обслуживание кредитов не более 25% от своего дохода», — отмечает Цацуа.

Показатель критичности, при котором вероятен выход на просрочку, для каждого свой и зависит от уровня потребности заемщика и его дохода, уверен эксперт. Так, при больших зарплатах на погашение долга можно отдавать и половину своего дохода, а вот уже при доходе в 15 тыс. рублей направлять 50% дохода в счет погашения долга практически равняется дефолту, подчеркивает представитель НАПКА.

«Однако принято считать, что 50% на погашение кредита при условии наличия на руках одного и более кредита, повышает риски выхода на просрочку»,— заключил Цацуа.

Вице-президент НАПКА Александр Морозов на прошлой неделе рассказал РИА Новости, что россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести «краш-тест», то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.