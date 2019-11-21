Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях вновь снизилась и достигла исторического минимума за всю историю наблюдений, составив по итогам второй декады ноября около 6,03% против 6,17% за первую декаду ноября.



Тем не менее банки стараются предложить вкладчикам интересные условия по депозитам и вводят новые предложения (Газпромбанк, Промтрансбанк, «Возрождение», Московский Областной Банк).



Газпромбанк предлагает открыть новый инвестиционный вклад «Тройная ставка» . Минимальная сумма вклада — 250 тыс. рублей, страховой премии по договору ИСЖ — 200 тыс. рублей, первого пенсионного взноса по договору НПО — 50 тыс. рублей. Сроки размещения вклада: шесть месяцев и один год. Процентная ставка составляет 7,5% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока.



Промтрансбанк предлагает открыть новый вклад «Ключевой» . По вкладу устанавливается процентная ставка, равная ключевой ставке Банка России. В случае изменения в этот период ключевой ставки по вкладу она меняется с даты введения нового значения ключевой ставки. Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — два года.

Банк «Возрождение» предлагает открыть новый вклад «Теплые отношения». Минимальная сумма при открытии вклада в отделении банка — 100 тыс. рублей, в дистанционных каналах — 30 тыс. рублей. Сроки: шесть месяцев и год. Процентные ставки составляют 6,12—6,27% годовых.

Московский Областной Банк с 19 ноября 2019 года ввел новый вклад «Чемпион» и снизил ставки по депозитам. Новый депозит «Чемпион» открывается на 185 дней. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Процентные ставки составляют 6,5—6,7% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.



Ставки по вкладам продолжают снижать как небольшие частные кредитные организации, так и крупнейшие банки (например, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Московский Индустриальный Банк, Росбанк, ЮниКредит Банк, «Восточный»).

Банк «Открытие» понизил ставки по вкладам в долларах. Депозит «Основной доход» открывается под 0,55—1,24% (прежде — под 0,65—1,24%), «Активное пополнение» — под 0,3—0,9% (вместо 0,4—0,9%), а «Свободное управление» — под 0,05—0,45% годовых (ранее — под 0,15—0,55%). Минимальная сумма всех депозитов составляет 1 тыс. долларов. Сроки: 91, 181, 367 и 730 дней.

Промсвязьбанк понизил ставки по ряду вкладов в рублях. Доходность «Онлайн-вклада» (от 100 тыс. рублей) составит 5—6,25% (ранее — 5,3—6,45%), а вклада «Мой доход» (от 100 тыс. рублей и от 10 тыс. рублей в банкомате) — 4,85—6% годовых (прежде — 5,1—6,25%). Сроки депозитов: 122, 181, 397, 547 и 731 день. Проценты выплачиваются в конце срока.

Московский Индустриальный Банк снизил ставки по вкладам в рублях. Доходность «Классического» (от 30 тыс. рублей на 365 дней) составит 5,9—6% годовых (ранее — 6,25—6,5%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. «Накопительный» (от 10 тыс. рублей на срок от 91 до 730 дней) открывается под 5,25—5,6% годовых (прежде — под 5,75—6,25%).

Росбанк понизил ставки по вкладам. Доходность депозита «150 лет надежности» в рублях составит 4,6—5,3% (ранее — 4,6—5,8%), в долларах — 0,1—0,8% годовых (вместо 0,3—1%). В рублях сроки депозита составляют три, шесть, семь, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев, в долларах — шесть, девять, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Проценты выплачиваются в конце срока. Оформить депозит «Пополняемый» в рублях можно под 3,4—4% (ранее — под 3,6—4,4%), в долларах — под 0,1—0,4% годовых (вместо 0,2—0,5%).

ЮниКредит Банк понизил ставки по вкладам . Так, депозит «Растем вместе» (от 250 тыс. рублей на 181, 270, 368 и 735 дней) открывается под 5,93—6,12% (ранее — под 6,12—6,22%), «Для жизни» (от 100 тыс. рублей, 1,5 тыс. долларов на 368, 735, 1 101 и 1 800 дней) в рублях — под 6,2—6,3% (прежде — под 6,5—6,6%), в долларах — под 1,8—2% годовых (вместо 1,8—2,3%).

Банк «Восточный» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,3 процентного пункта. В частности, доходность депозита «Восточный» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181, 367, 732 и 1 097 дней) составит 5,45—7% годовых (вместо 5,75—7,3%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.