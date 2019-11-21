Лишь один из пяти менеджеров и предпринимателей имеет возможность полностью разгрузить отпуск, большинство же сотрудников продолжают работать и на отдыхе. Таковы данные исследования оператора телефонии для бизнеса «Манго Телеком».

«Чаще всего на вопрос «Работаете ли вы из отпуска?» респонденты отвечали утвердительно, уточняя, что проверяют почту и сообщения от коллег, но внимание готовы уделять только безотлагательным делам, — 36%. 32% опрошенных указали, что отдых для них вообще мало чем отличается от будней: «Звонят, пишут, просят что-то объяснить, согласовать — как будто ни в какой отпуск и не ухожу», — отмечается в сообщении.

Принципиально против того, чтобы работать, находясь в отпуске, третья по численности группа опрошенных — 21% (Ответ: «Рабочую почту и чаты не читаю, на звонки из офиса и от клиентов не отвечаю»).

По данным «Манго Телеком», 11% респондентов сообщили, что на отдыхе занимаются «делами, до которых на работе не доходят руки».