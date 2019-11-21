Россияне больше доверяют банкам, если те снижают ставки по ипотеке и проводят более гибкую кредитную политику, свидетельствует исследование, проведенное федеральным научно-исследовательским социологическим центром РАН совместно с Ассоциацией российских банков (АРБ).

«Основные критерии (которые могут способствовать повышению доверия населения к банкам): снижение процентной ставки по ипотечным кредитам (49%), проведение более гибкой кредитной политики (47,5%), большая прозрачность деятельности банков, доступность информации об их роли и работе на благо страны и её граждан (39%)», — говорится в материалах РАН и АРБ.

Также россияне положительно относятся к банкам, которые увеличивают инвестиции в экономическое развитие страны, содействуют созданию новых рабочих мест и занимаются «широкой и открытой» благотворительной деятельностью.

Кроме того, на уровне доверия общества к банкам сказывается систематическое повышение уровня финансовой грамотности населения и разъяснение роли банков в современном обществе в СМИ, сказано в сообщении. Данное исследование проводилось в 22 субъектах РФ, оно охватило 2 тыс. человек.

Сбербанк, занимающий львиную долю на ипотечном рынке, с 22 ноября снизил ставки по ипотеке . Минимальная ставка на квартиру в новостройке составит 6,5%, на вторичном рынке — 8,5%. Ранее ВТБ, второй по активам российский банк, снизил ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта, в результате кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить под 8,6% годовых.

Центральный банк России в последнем обзоре развития банковского сектора отметил, что возможно повышение темпов выдачи ипотеки из-за реализации отложенного спроса на жилье на фоне продолжающегося снижения ставок.