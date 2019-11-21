Накопленные проблемы в банковском секторе России приведут к ускорению темпов отзыва лицензий в конце 2019 — начале 2020 года, говорится в «Индексе здоровья банковского сектора», который рассчитывает рейтинговое агентство «Эксперт РА». Индекс отражает мнение агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.

«Предположение об ускорении расчистки сектора от нестабильных игроков к концу года начинает оправдываться. Так, после прошедшего без крайних регулятивных мер октября только за первую половину ноября были отозваны лицензии у трех кредитных организаций», — говорится в исследовании.

«Эксперт РА» ожидает, что в ближайшие 12 месяцев лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций. По мнению аналитиков агентства, на рынке сохраняется высокая доля проблемных игроков среди действующих кредитных организаций. Так, по итогам последних четырех кварталов 20% российских банков оказались убыточными.

«Примечательно, что при расчете финансового результата без динамики резервов на возможные потери доля убыточных игроков снижается лишь на 5 процентных пунктов. С учетом положительной процентной маржи у подавляющего большинства банков это говорит о неокупаемости бизнес-моделей значительного числа кредитных организаций», — поясняется в исследовании.

Убыточность ведет к потере капитала и повышает чувствительность банков к непредвиденным стрессам от обесценения активов, отмечают эксперты.

Кроме того, в банках наблюдается дефицит устойчивого фондирования — за прошедшие четыре квартала 39% банков отмечают чистый отток средств населения, а 46% — отток средств предприятий.

В «Эксперт РА» рассчитывают, что часть дефолтов, которые ожидались в 2019 году, будет отложена на 2020 год. После этого вероятен рост индекса здоровья банковского сектора РФ.