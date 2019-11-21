Эксперты микрофинансовой организации Creditter (бывшая SmartCredit) составили профессиональный портрет заемщика: в течение последних трех лет чаще всего за займами обращаются работников сферы торговли и услуг, реже всего — маркетологи и специалисты в области консалтинга.

«Основная категория заемщиков в 2019 году — это представители торговли и сферы услуг. Причем на лидерские позиции клиенты, занятые в данных сферах, вышли еще в 2017 году, и три последних года ситуация не менялась. Так, если в 2017 году на их долю приходилось 24,5% и 23,3%, в 2018 году — 26% и 25% соответственно, то в 2019 году — 27,3% и 26% соответственно. Замыкают тройку лидеров работники производства с долей в 18%, четвертое место — занятые в области строительства (12,9%), пятое — служащие в государственных органах (8%) и др.», — отмечается в сообщении.



Реже всего потребность в микрокредитовании испытывают специалисты, занятые в сфере маркетинга и консалтинга. На их долю приходится 0,2—0,3% от общего количества одобренных компанией заявок. Данная картина также не меняется в течение последних трех лет.

«Если говорить о целях обращений в компанию за займами, то здесь преобладают покупка бытовой техники, электроники и товаров для дома (мебели), на долю которых приходится 18% от общего количества заявок. На втором месте по популярности — займы на медицинские услуги, доля которых составляет 5%. Замыкают тройку займы на образование — 4,5%», — говорится в релизе.

Максимальное количество займов, целью которых является покупка товаров для дома, приходится на Чукотский и Ямало-Ненецкий АО, Волгоград, Самару, Саратов, Псков, Республику Марий Эл, Приморский край, Хакасию, Кемеровскую область, Хабаровский край и Алтай. За займами на медицинские услуги и оплату образования чаще всего обращаются в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Югре и Якутии, заключили в компании.