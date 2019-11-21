Количество случаев использования поддельных банковских карт в 2019 году резко снизилось, говорится в исследовании «Тренды карточного фрода 2019», которое подготовили Райффайзенбанк и «Лабораториия Касперского».

Если за десять месяцев 2018 года их число снизилось на 3% по сравнению с тем же периодом 2017 года, то в 2019 году оно упало сразу на 73% (данные в абсолютном выражении банк не раскрывает). Расчеты в исследовании основаны на данных системы мониторинга карточных трансакций Райффайзенбанка, отчетах центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности ЦБ (ФинЦЕРТ), а также на динамике инцидентов, зафиксированных антифрод-решениями «Лаборатории Касперского». Другие банки подтверждают тенденцию.

На снижение числа случаев подделки карт влияют несколько основных факторов, отмечают авторы исследования Райффайзенбанка и «Лаборатории Касперского»:

переход на карты с чипом (с 1 июля 2015 года ЦБ обязал банки оснащать карты микропроцессором, а не только магнитной полосой, которая менее защищена);

широкое распространение бесконтактных платежей по карте или с помощью электронных кошельков (Apple Pay, Google Pay и т.п.);

переход на сквозное шифрование в крупных розничных сетях, при котором данные платежа не доступны третьим лицам;

массовое оснащение банкоматов на территории России антискимминговыми устройствами.

В других банках такие же тенденции. У Тинькофф Банка сумма денежных средств, украденных с помощью скомпрометированных карт, в 2019 году снизилась на 32% по сравнению с показателями прошлого года, сообщил представитель банка. Московский Кредитный Банк в текущем году зафиксировал только одну попытку мошенничества с поддельной картой, в прошлом году их было менее пяти, отметила его пресс-служба. «Открытие» также наблюдает значительное сокращение попыток использования поддельных платежных карт в последние годы, а ВТБ не выявил ни одного случая использования поддельных карт в течение последних лет. В сети POS-терминалов и банкоматов Альфа-Банка использование поддельных карт не фиксировалось с 2012 года. Сбербанк отказался от комментариев РБК, но еще в июле его зампред Станислав Кузнецов заявил, что в России одержана практически полная победа над скиммингом.

Несмотря на усиление мер безопасности, случаи такого мошенничества сохраняются, говорит Виктория Александрова из Райффайзенбанка, по большей части из-за того, что в некоторых странах по-прежнему можно использовать карты только с магнитной полосой. В Европе в этом году наблюдается минимальное число таких атак, отмечает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, но говорить, что скимминг сошел на нет, пока рано: «В некоторых странах до сих пор распространена оплата картами с магнитной полосой, поэтому злоумышленники продолжат проявлять к этому интерес».