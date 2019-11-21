Мероприятие организовывает группа PLUS-Alliance. Система международных денежных переводов Юнистрим выступила партнером форума.

— Сегодня эффективность работы, уровень сервиса и лояльность клиентов напрямую зависят от финансовых технологий, — комментирует президент Юнистрим Кирилл Пальчун. — Юнистрим шагает в ногу со временем. Мы внедряем новейшие платежные и банковские технологии. На форуме мы планируем получить самую свежую информацию о лучших мировых продуктах, технологиях, решениях и тенденциях цифровой эры, а также поделиться своими достижениями.

На форуме «Финтех без границ. Цифровая Евразия» будут обсуждаться развитие банкинга, финтеха, платежной индустрии, эквайринга, финансовых сервисов в эпоху диджитализации. Среди тем форума — блокчейн и криптовалюты, противостояние необанков и традиционного банкинга, развитие банковской розницы и рынка платежей в период цифровой трансформации, удаленная идентификация и экономика экосистем.

Юнистрим представит на форуме актуальные услуги: денежные переводы на банковские карты, том числе на карты национальных платежных систем МИР, Uzcard, Корти Милли, а также переводы в национальной валюте и мобильное приложение.