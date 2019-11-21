ВТБ и платежная система «Мир» запустили акцию «Доход на остаток выше с «Мультикартой ВТБ Мир». Клиенты банка — держатели пакета услуг «Мультикарта» на базе платежной системы «Мир» ежемесячно смогут получать до 10% на остаток по счету, сообщили в ВТБ.

Проценты начисляются на остаток средств на текущих счетах в рублях в течение месяца в зависимости от общей суммы покупок по картам в пакете услуг «Мультикарта». При безналичных тратах по карте «Мир» на сумму от 75 тыс. рублей ВТБ начисляет максимальное вознаграждение в размере 9% от остатка по счету, а платежная система «Мир» добавляет еще 1%. Максимальная сумма, на которую начисляются проценты, составляет 300 тыс. рублей. Таким образом в период проведения акции ежемесячно у клиентов будет возможность получить до 2,5 тыс. рублей дополнительного дохода.



Акция продлится до 31 января 2020 года.