Доля рублевых расчетов во внешнеторговом обороте к 2024 году должна увеличиться до 30% по сравнению с 20,3% в 2018 году — этот целевой показатель предлагает установить Минэкономразвития, сообщает РБК . Проект внешнеторговых ключевых показателей эффективности KPI планируется представить на рассмотрение правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в декабре.

По итогам первого полугодия 2019 года доля рубля в расчетах за товары и услуги по внешнеторговым договорам составляет 21,2%, пишет издание. Это значит, что российские компании рассчитались в рублях за товары и услуги на сумму 84 млрд долларов в долларовом эквиваленте (5,38 трлн рублей). Если по экспорту Россия получает всего 14,4% в рублях, то по импорту оплачивает в собственной валюте уже 31%.

Доллар по-прежнему лидирует во внешнеторговых расчетах России с долей 51,2% в первом полугодии 2019 года, но его роль снижается (за весь 2018 год было 54,8%). Доля евро, наоборот, растет: с 22,5% в 2018 году до 24,6% в первой половине текущего года. План Минэкономразвития означает, что к 2024 году рубль сравняется с долларом и евро по доле в российской внешней торговле или опередит одну из этих валют. В 2024 году внешняя торговля России товарами и услугами в эквиваленте по меньшей мере 300 млрд долларов будет вестись в российских рублях, следует из предложенного министерством KPI.

Также Минэкономразвития рассчитывает, что к 2024 году доля расчетов в национальных валютах между странами ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) достигнет 90% по сравнению с 76,6% в 2019 году.

К середине 2020 года Минэкономразвития собирается внести в правительство проекты программ по развитию экономического сотрудничества с Китаем, Индией, Вьетнамом, арабскими странами, Турцией, Японией, Южной Кореей, Индонезией, Саудовской Аравией, Бразилией и Евросоюзом, говорится в плане министерства.

По мнению экспертов, целевой показатель 30% по доле рубля не очень реалистичен — рубль распространен в торговле со странами СНГ и ЕАЭС, но она сама по себе вряд ли даст такой рост. У иностранных партнеров все еще доминирует представление о рубле как о волатильной «сырьевой» валюте, поясняют эксперты.