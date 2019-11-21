Инвесторы активно наращивают позиции в российских акциях. По данным EPFR Global, приток в российские активы за неделю, закончившуюся 20 ноября, составил 190 млн долларов. Это всего на 10 млн меньше, чем неделей ранее.

При этом в основном инвесторы вкладывали деньги в акции, притоки в фонды облигаций были нулевыми.

«Аппетит к акциям российского и развивающихся рынков находится на годовом максимуме, приток в фонды развивающихся рынков составил 1,9 миллиарда долларов, при этом российские фонды также не остались в стороне, что отражает пиковый интерес к российским бумагам», — написал в комментарии стратег «БКС Глобал Маркетс» Вячеслав Смольянинов.

Приток денег на российский рынок поддерживает индексы на максимальных отметках. С начала ноября индекс Мосбиржи прибавил 2,01%, а РТС вырос на 2,6%. 7 ноября 2019 года индекс Мосбиржи обновил исторический рекорд, пробив значение в 3 000 пунктов.