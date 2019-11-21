Минфин и ФНС России в первом полугодии 2020 года создадут систему, с помощью которой смогут отслеживать случаи, когда работодатели используют налоговый режим для самозанятых для уклонения от уплаты налогов и страховых взносов, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

«Наша задача заключается в том, чтобы в следующем году дать возможность субъектам РФ вводить такой налог (на профессиональный доход. — Прим. ред.). Но мы договариваемся о том, что в первом полугодии проведем все подготовительные решения для того, чтобы часть недобросовестных налогоплательщиков не пользовалась для возможного ухода от уплаты страховых взносов и других налогов. Есть такая информация, мы об этом говорили», — сказал Силуанов на заседании коллегии ФНС.

Силуанов ранее сообщал, что фиксируются случаи, когда работодатели заключают не трудовые договоры с гражданами, при которых необходимо платить НДФЛ в размере 13% и взносы во внебюджетные фонды, а гражданско-правовые договора с самозанятыми.

«Мы договорились о том, что полгода следующего года мы потратим на то, чтобы создать такую систему, чтобы видеть все возможные случаи уклонения от налогов, когда трудовые отношения заменяются гражданско-правовыми. С одной стороны, необходимо расширять этот вид налогообложения, с другой стороны, что называется, держать ухо востро, чтобы не было потерь для бюджетов субъектов РФ, и этот налог не использовался в качестве меры для ухода из-под налогообложения», — отметил Силуанов на коллегии.