Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предложил выплачивать еще один материнский капитал женщинам, родившим или усыновившим четвертого ребенка. Об этом накануне сообщило РИА Новости со ссылкой на базу данных ГД.

В настоящее время на получение материнского капитала имеют право женщины, родившие или усыновившие второго ребенка с 1 января 2007 года, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, а также мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей.

Проектом федерального закона предлагается дополнить перечень новой категорией — «женщинами, родившими (усыновившими) четвертого ребенка начиная с 1 января 2019 года». Депутат в пояснительной записке отмечает, что такое право должно предоставляться женщинам вне зависимости от того, воспользовались они им ранее или нет.

В Госдуме в пятницу в преддверии отмечаемого в последнее воскресенье ноября Дня матери напоминают о мерах поддержки для матерей и семей с детьми в России.

Так, выплата при постановке на учет в женской консультации составляет 655,49 рубля. Встать на учет надо в первые три месяца беременности. Также нужно работать по трудовому договору или стоять на бирже труда. К этой выплате в зависимости от региона могут быть надбавки.

Пособие по беременности и родам («декретные») рассчитывается по специальной формуле в бухгалтерии работодателя. Минимальная сумма — 51 919 рублей, максимальная — 301 095,2 рубля. «Декретные» не облагаются НДФЛ.

Единовременное пособие при рождении ребенка составляет 17 479,73 рубля. Оформляется по месту работы одним из родителей. Если оба родителя не работают, то можно оформить выплату в органах соцзащиты. Если рождается двойня и так далее, пособие выплачивается на каждого ребенка. Важно подать документы в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. На Крайнем Севере выплата увеличивается на районный коэффициент.

Материнский капитал составляет в этом году 453 026 рублей. Предоставляется семьям, в которых с 2007 года родился (либо был усыновлен) второй ребенок. Его можно получить за третьего и последующих детей, если не получили за второго. Тратить маткапитал можно на установленные законом цели, например улучшение жилищных условий, обучение ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии матери и т. д. Можно разделить средства маткапитала на разные цели.

Напомним, согласно принятому Госдумой накануне в третьем чтении закону о бюджете Пенсионного фонда России на ближайшую трехлетку, размер материнского капитала в 2020 году составит 466 617 рублей, в 2021-м — 485 282 рубля, в 2022-м — 504 693 рубля.

Дополнительные ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка осуществляются в размере прожиточного минимума для детей по региону. Эти деньги с 1 января 2018 года положены тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума по региону. Выплаты идут до достижения ребенком полутора лет. Если обратиться за выплатой в течение полугода со дня появления ребенка на свет, то выплата будет начисляться со дня его рождения, если позже — со дня обращения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка родителя, ухаживающего за ребенком. Документы на него подаются этим родителем в бухгалтерию работодателя. Выплата также может производиться в фиксированной сумме. Если родитель получает пособие по безработице, пособие по уходу за ребенком не назначается.

Существуют также выплаты многодетным — дополнительные единовременное и ежемесячное пособия. Они назначаются при рождении третьего и последующих детей и производятся по месту работы, службы или учебы родителей. Если оба родителя не трудоустроены, пособие можно получить в органах соцзащиты по месту жительства.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего-призывника — 11 863,27 рубля. Выплачивается матери ребенка военнослужащего независимо от других пособий (со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала службы отца). Прекращаются выплаты в тот момент, когда ребенку исполняется три года, но не позднее дня окончания службы отца.

Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до трех лет назначается по месту работы, службы или учебы. Уволенным в связи с ликвидацией организации при нахождении в отпуске по уходу за ребенком женщинам, которые при этом не получают пособие по безработице, выплачивается в органах соцзащиты.

Если женщина самозанятая или ИП, то для получения выплат она должна делать взносы за себя в Фонд социального страхования.



В 2020 году дополнительные ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка станут выплачивать тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов по региону. Увеличится с 1 февраля пособие по беременности и родам: максимум составит 332 192 рубля, минимум — 55 831 рубль. Увеличится и пособие по уходу за ребенком до полутора лет.