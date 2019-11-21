На семинаре были проанализированы требования нового стандарта и показано как они реализованы в специализированном продукте компании — «ПрограмБанк.МСФО 16».



«ПрограмБанк.МСФО 16» обеспечивает:

Сложные расчеты, которые требует новый стандарт. Это расчет первоначальной стоимости обязательств по договорам аренды (приведенная стоимость арендных платежей), активов в форме права пользования, формирование графиков арендных платежей.

Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО 16 и Положением 659-П.

Учет хозяйственных договоров, заключенных с арендодателем. Этот функционал не включен в МСФО 16 и не является обязательным. Но учет хозяйственных договоров позволяет связать бухгалтерский учет с юридическим документооборотом, а также готовить документы для формирования арендных платежей.

Учетные операции в процессе перехода на новый стандарт.

Отдельный учет по каждому объекту аренды.

Вебинар собрал представителей всех видов финансовых организаций — банков, страховых и финансовых компаний, микрофинансовых организаций. Это показывает, насколько актуальна тема для финансового рынка и востребовано специализированное решение.



Другой признак востребованности темы МСФО 16 — значительное количество вопросов, прозвучавших на мероприятии. Среди них — операции при перезаключении договора аренды на новых условиях, отражение оплаты авансовых платежей, проверочная отчетность и др.



Видеозапись мероприятия можно получить в отделе маркетинга компании «ПрограмБанк».

Справочная информация



Компания « ПрограмБанк » является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.

По итогам продаж за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ). ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест », страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».



Клиенты компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк