19 ноября «ПрограмБанк» провел интернет-семинар “МСФО (IFRS) 16. Основные принципы и реализация в продуктах «ПрограмБанка»”.
На семинаре были проанализированы требования нового стандарта и показано как они реализованы в специализированном продукте компании — «ПрограмБанк.МСФО 16».
«ПрограмБанк.МСФО 16» обеспечивает:
- Сложные расчеты, которые требует новый стандарт. Это расчет первоначальной стоимости обязательств по договорам аренды (приведенная стоимость арендных платежей), активов в форме права пользования, формирование графиков арендных платежей.
- Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО 16 и Положением 659-П.
- Учет хозяйственных договоров, заключенных с арендодателем. Этот функционал не включен в МСФО 16 и не является обязательным. Но учет хозяйственных договоров позволяет связать бухгалтерский учет с юридическим документооборотом, а также готовить документы для формирования арендных платежей.
- Учетные операции в процессе перехода на новый стандарт.
- Отдельный учет по каждому объекту аренды.
Вебинар собрал представителей всех видов финансовых организаций — банков, страховых и финансовых компаний, микрофинансовых организаций. Это показывает, насколько актуальна тема для финансового рынка и востребовано специализированное решение.
Другой признак востребованности темы МСФО 16 — значительное количество вопросов, прозвучавших на мероприятии. Среди них — операции при перезаключении договора аренды на новых условиях, отражение оплаты авансовых платежей, проверочная отчетность и др.
Видеозапись мероприятия можно получить в отделе маркетинга компании «ПрограмБанк».
Справочная информация
Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.
По итогам продаж за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable). ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест», страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро».
Клиенты компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Югорская региональная микрофинансовая организация, Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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