Рыночные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в октябре нарастили свои инвестиции в акции более чем на 8 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» . Рост обеспечили в основном фонды с небольшим портфелем акций.

Вложения НПФ в акции снижались с середины 2017 года, то есть с момента начала санаций силами ЦБ крупных частных банков, связанных с рядом НПФ, из-за внутренней санации фондов. У проходящих или уже прошедших оздоровление НПФ их доля в портфеле в октябре сохранилась на уровне предыдущего месяца: у НПФ «Открытие» — 10,4%, у «Будущего» — 3,6%, у «Сафмара» — 13,7%. «Увеличение доли акций на 0,1 процентный пункт связано исключительно с колебаниями рынка», — отметили в НПФ «Сафмар».

Нарастившие вложения в акции фонды объясняют выбор в пользу рисковых инструментов изменившейся конъюнктурой. По словам представителей НПФ Сбербанка , снижение доходности государственных облигаций и высокая дивидендная доходность акций являются одним из стимулов для увеличения доли акций в портфеле фонда. С дивидендами связывают вложения в акции и в «ВТБ Пенсионном фонде». Российский фондовый рынок относительно стабилен и показывает рост, потому акции интересны фондам, поясняет глава группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин.

Но пенсионные фонды не собираются форсировать вложения в рисковые инструменты и придерживаются консервативной инвестиционной стратегии.