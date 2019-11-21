Показатель индекса кредитного здоровья в III квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом соответствует снижению доли выплачивающих по кредитам больше 50% дохода заемщиков в России с 15,22% до 14,96%. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ. Индекс незначительно улучшился, но фактически остался без изменений — 92 пункта.

В 3 из 8 федеральных округов России был зафиксирован рост данного показателя. Так, в Дальневосточном, Южном и Уральском округе он вырос на 1 пункт. В остальных округах индекс кредитного здоровья остался без изменений.

В трех федеральных округах по состоянию на 1 октября 2019 года значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный округ — 97 пунктов. Далее — Северо-Западный (95 п. п.) и Приволжский (94 п. п.) федеральные округа. Остальные находятся ниже общероссийского уровня – Уральский и Южный (по 91 п. п.), Северо-Кавказский (90 п. п.), Дальневосточный (89 п. п.) и Сибирский (85 п. п.) округа.