Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил, как можно использовать идею четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, один из членов ЕР предложил закрепить понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат.

Медведев предположил, что идею четырехдневки можно трансформировать в предложение коллеги по партии. По словам премьера, кто-то может не захотеть работать четыре дня в неделю, но при этом согласен на пять рабочих дней по четыре часа.

«Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы когда-нибудь к этому придем с точки зрения трудовой нагрузки и законодательства, то это будет полная занятость при четырехдневной рабочей неделе», — отметил он.

В целом Медведев не поддержал идею закрепить в Трудовом кодексе «неполный рабочий день».

Он отметил, что это понятие есть в законодательстве, но по-разному трактуется в зависимости от формы трудовых отношений, от трудового договора.

«Неполным рабочим днем может быть и половина рабочего дня, и большее количество часов. Не думаю, скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жесткое определение, это будет как раз бить по интересам молодых мам, потому что скажут: «Вот если это не помещается в определение, значит, это полный рабочий день», — сказал Медведев.

По его словам, в этом вопросе «должна быть гибкость».

Также Медведев пообещал поручить Министерству труда проработать возможность сохранения компенсаций и дотаций для родителей детей-инвалидов, желающих выйти на работу.

«Я дам поручение министерству труда и социального развития, чтобы они подумали о том, можно ли здесь совместить и ту и другую цель (сохранение пособия и работу)», — сказал премьер.

По его словам, выход на работу матери ребенка с особенностями развития и сохранение пособия, которое она получала на него, пока ухаживала за ним дома, пока противоречит действующему законодательству.



«Смысл пособия был в том, чтобы полностью освободить какого-то из членов семьи, чтобы ухаживать за ребенком, у которого есть проблемы. И в этом цель проблемы... Но это пособие — оно небольшое, оно какие-то элементарные вещи закрывает, но не более того», — добавил премьер.