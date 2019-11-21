Вопрос сокращения разницы в зарплатах руководства и рядовых сотрудников бюджетных учреждений нужно обсуждать, «уравниловки» здесь быть не должно. Об этом заявил премьер-министр РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев во время встречи с активом партии в пятницу, уточнив, что данный вопрос мог бы решаться на уровне регионов, передает РИА Новости.

«Надо это обсудить. Во всяком случае я исхожу вот из чего: во-первых, такие решения в принципе должны, если говорить о регионах, принимать сами регионы... Я знаю совершенно вопиющие проблемы, когда, допустим, руководитель медицинской организации, который, откровенно говоря, мало чем отличается от обычных врачей, получает зарплату в пять раз, в восемь раз (выше), — наверное, это тоже не вполне справедливо. Давайте, наверное, подумаем все-таки», — сказал Медведев в ответ на предложение законодательно закрепить на федеральном уровне разницу зарплат руководителей и сотрудников бюджетных организаций, сократив ее минимум в два раза.

Он напомнил, что раньше никакой кратности не было, и подчас разница в зарплатах обычных служащих и руководителей бюджетной организации могла становиться просто «вопиющей», отличаясь в десятки раз.

«Этого быть не должно, и этого сейчас нет. Мы это «схлопнули». Чтобы ее (разницу) еще сделать уже — надо, если честно, подумать», — добавил глава правительства, отметив, что не все руководители согласятся с таким предложением.



«Тему я услышал. Мы это сделали, критерии мы подравняли, но если коллеги считают, что все-таки не до конца еще справедливо, можем еще этим позаниматься», — сказал Медведев, заметив, что «впадать в уравнительные тенденции» ему бы не хотелось.