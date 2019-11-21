Мы видим стремление законодателя найти компромисс с рынком. Однако он все еще не учитывает его интересов в достаточном объеме. В частности, речь идет о возможности покупать иностранные ценные бумаги, обращающиеся на российских биржах. В текущей версии законопроекта это разрешено только после положительного результата тестирования, однако оно может быть неподъемным для существенной части клиентов. Также остается ограничение в 50 тыс руб на одно поручение при отрицательном результате тестирования, даже при подписании документа о принятии рисков. Таким образом, чтобы купить на 2 тыс долларов акций Apple на Санкт-Петербургской бирже, инвестору придется подать брокеру три поручения, три раза принять риски и выслушать от брокера предостережения.



ЦБ предлагает вступление закона в силу 1 апреля 2021. Данного времени будет недостаточно для планомерного внедрения ИТ-изменений и качественного обучения персонала, а для СРО еще нужно разработать тестирование. Столь сжатые сроки могут негативно повлиять на инвесторов - вероятно, они могут получить недоработанные тесты и технические сбои на стороне профучастников. Изначально профессиональное сообщество просило установить переходный период длительностью 2 года, т.е. до начала 2022.



В законопроекте до сих пор не нашла отражения возможность инвестиционного советника предоставлять инвестиционные рекомендации неквалифицированным инвесторам без тестирования и без ограничения в 50 тыс по соответствующим инструментам. Это могло бы крайне позитивно отразиться на отрасли инвестсоветников и привлечь в нее больше клиентов.