По его словам, чем больше времени и сил ты тратишь на борьбу, тем меньше их остается на созидание.
Угрозы экосистеме Сбербанка со стороны Системы быстрых платежей (СБП), которую НСПК создает, пока не видны, сообщил президент Сбербанка Герман Греф в интервью Forbes.
«Пока не вижу. Быстрые платежи — это одна маленькая функция нашего финансового бизнеса. Пока вроде бы не приняли решения о создании на базе СБП государственной экосистемы, и я очень сильно удивлюсь, если это произойдет», — сказал он и добавил, что к СПБ кредитная организация присоединена по соответствующему закону.
«Мы просто сказали, что не видим в этом смысла и не будем присоединяться. Потом приняли закон — мы присоединились. Я ни разу на эту тему не общался ни с президентом, ни с премьером, ни с депутатами», — пояснил глава Сбербанка.
По его словам, чем больше времени и сил ты тратишь на борьбу, тем меньше их остается на созидание.
«Когда мне задавали вопросы, я отвечал, что я не понимаю, зачем нужно создавать эту государственную систему, брать за это со всех комиссии. Для чего некоторые уходящие с рынка структуры эту идею продвигали, я могу понять. Я также понимаю, когда страны пытаются создавать на своих неразвитых рынках системы платежей и переводов. А у нас, на самом развитом рынке в мире, вдруг государственный орган выходит и начинает создавать альтернативу банковскому бизнесу. Я, честно говоря, не вижу в этом никакого смысла. Но время все расставит по местам», — сказал Греф.
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