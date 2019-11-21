На решение Саудовской Аравии мог повлиять скепсис международных фондов относительно возможных перспектив IPO.
Власти Саудовской Аравии приняли решение значительно сократить число глобальных координаторов IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией. Поддерживать первичное размещение акций на бирже в Эр-Рияде будут HSBC, NCB и Samba Capital.
Из числа глобальных координаторов фактически исключены долгое время готовившие IPO JPMorgan Chase and Morgan Stanley, а также Citigroup, Credit Suisse и Goldman Sachs.
Такое решение собеседники FT объясняют желанием саудовских властей сосредоточиться на продаже акций на внутреннем рынке, а также среди инвесторов из стран Персидского залива. Выбор британского HSBC в этом плане выглядит логично, поскольку этот банк активно работает на финансовом рынке Саудовской Аравии и имеет долю в Saudi British Bank — одной из крупнейших кредитных организаций королевства.
На решение Саудовской Аравии также мог повлиять скепсис международных фондов относительно возможных перспектив IPO. Если принц Мухаммед бин Салман заявлял, что рассчитывает на капитализацию в 2 трлн долларов по итогам IPO, то оценки глобальных банков оказались значительно скромнее. Например, в Bank of America считают, что при наихудшем сценарии капитализация может составить 1,22 трлн долларов, а в прогнозе Goldman Sachs речь шла о 1,6 трлн долларов.
В результате 17 ноября власти Саудовской Аравии снизили свои ожидания и оценили Saudi Aramco в 1,7 трлн долларов.
Saudi Aramco планирует продать 1,5% своих акций или около 3 млрд акций в ориентировочном диапазоне от 30 риалов до 32 риалов (8–8,5 доллара за бумагу). Окончательный объем размещения станет известен 5 декабря.
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