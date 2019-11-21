Курс рубля к Новому году ослабнет до 64—65 рублей за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Весь последний месяц курс по итогам торгов колебался в узком диапазоне от 63,5 до 64,4 рубля за доллар. На 19:00 мск 21 ноября биржевой курс составлял 63,7 рубля за доллар. Вмененная волатильность национальной валюты, по данным терминала Bloomberg, в последние недели опустилась до минимума с докризисного 2014 года.

По мнению аналитиков Сбербанка , курс может сохраниться на уровне около 64 рублей за доллар. Пока базовый сценарий предполагает ослабление рубля до 67 рублей до конца года, отметил стратег банка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. По его словам, курс национальной валюты может ослабнуть на фоне продажи рисковых активов, если США, как планировали, повысят тарифы на китайский импорт в середине декабря.

Остальные эксперты единодушны в своем мнении о перспективах рубля. По их словам, в течение всего 2019 года прогноз около 65 рублей за доллар к концу декабря оставался неизменным и пока сохраняется. Если же внешний фон останется благоприятным, рубль может завершить год в диапазоне 63—64 рубля за доллар. По мнению экспертов, в переговорах США и Китая, которые выступают основным фактором интереса инвесторов к рисковым активам, вряд ли будет существенный прогресс. Поводов для укрепления рубля от текущих уровней они не видят.

В отсутствие сюрпризов рубль до конца года ослабнет даже до 65—66 за доллар — это равновесный курс при текущих ценах на нефть и макроэкономических показателях, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. В краткосрочной перспективе движение рубля определяет отношение глобальных инвесторов к развивающимся рынкам.

К концу года рубль ослабнет до 64 за доллар, полагает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Долговой рынок может косвенно поддержать рубль, если инвесторы заложат в цены снижение ключевой ставки ЦБ в декабре, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Но вряд ли рубль укрепится до 63 рублей и ниже за доллар, добавил он.

По мнению главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, рубль стабилизировался: прогнозный коридор Минэкономразвития, с которым согласен Минфин, на ближайшие три года составляет 65—66 рублей за доллар. Если не последует скачка или падения цен на нефть до 70 долларов за баррель и выше или до 50 долларов и ниже соответственно, а спрос и экономика продолжат вяло расти, он продолжит торговаться вблизи текущих уровней, считает эксперт. Основные возможные шоки для рубля сейчас внешние и связаны больше с геополитикой, нежели с экономикой, продолжает эксперт.

Рубль в этом году был сильнее своих равновесных значений, отметил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В следующем году правительство планирует начать тратить средства ФНБ, и ЦБ будет корректировать эти интервенции на внутреннем рынке, что равносильно повышению цены отсечки для бюджетного правила. Однако есть риск, что притоки нерезидентов в ОФЗ сократятся, что полностью нивелирует этот поддерживающий рубль фактор, поэтому в 2020 году при текущих ценах на нефть курс рубля будет слабее, чем в 2019 году, уточнил Порывай.