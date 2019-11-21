Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Белгородсоцбанку на уровне «ruBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной капитализацией при адекватных способностях к генерации капитала, адекватными оценками ликвидности и качества активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в релизе.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (на 1 октября 2019 года покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 22%, ликвидными активами — 43%).



По данным аналитиков, кредитный портфель юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц составляет основу активов банка (49% на 1 октября 2019 года) и представлен прежде всего ссудами субъектам МСБ. Качество ссудного портфеля оценивается как приемлемое (на 1 октября 2019 года доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю не превышает 1%; доля реструктурированных без понижения категории качества ссуд юрлицам, индивидуальным предпринимателям — менее 2%).