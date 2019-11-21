Целенаправленные атаки преобладают над массовыми и их доля в III квартале 2019 года составила 65% против 59% во II квартале. Об этом говорится в сообщении Positive Technologies. Наибольший интерес для злоумышленников представляют государственные учреждения, промышленные компании, финансовый сектор и сфера науки и образования.

В прошедшем квартале доля кибератак, направленных на кражу информации, выросла до 61% в атаках на юридические лица и до 64% в атаках на частных лиц (58% и 55% во II квартале). При этом доля финансово мотивированных кампаний не превышает 31%.

При атаках на юридические лица четверть от общего объема похищенной информации составляют персональные данные. Каждая пятая атака была направлена против частных лиц, почти половина (47%) всех украденных у них данных — это логины и пароли.

Доля атак с применением майнеров криптовалюты снизилась до 3% в случае организаций и до 2% в кампаниях, нацеленных на частных лиц.

Три четверти атак на юридические лица и 62% атак на частных лиц сопровождались заражениями различного рода зловредами. Заражение инфраструктуры компании начинается чаще с фишингового письма, а частные лица становятся жертвами в результате посещения скомпрометированных веб-ресурсов (в 35% атак против частных лиц).