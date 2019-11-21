На сайте Банка России в ближайшие выходные пройдут технические работы, сообщает пресс-служба регулятора.

В этой связи возможны кратковременные перебои в работе портала, предупреждают в ЦБ.



«23 и 24 ноября 2019 года с 10:00 до 17:00 по московскому времени возможны кратковременные перебои в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении.