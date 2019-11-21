Лизинговая компания CARCADE расширила функционал сервиса «Личный кабинет».

Как уточняют в компании, теперь клиенты могут прямо в личном кабинете самостоятельно рассчитать график платежей: увеличить или уменьшить срок действия договора, сместить платежи внутри месяца, выделить в графике выкупной платеж и при необходимости рассчитать график для досрочного выкупа предмета лизинга . Выбрав оптимальный для себя вариант графика платежей, можно сразу запросить дополнительное соглашение к договору как в бумажной версии, так и через систему электронного документооборота. Весь новый функционал доступен в личном кабинете на сайте компании и в мобильном приложении «CARCADE Лизинг».

«Расчет графика платежей по договору прямо в личном кабинете — эксклюзивная возможность, которая пока есть только у клиентов CARCADE. Они могут увидеть всю палитру доступных изменений, быстро выбрать наиболее подходящий вариант графика для последующих оплат и сразу же инициировать подписание соглашения к договору», — рассказала директор департамента CARCADE по работе с клиентами Ирина Юдина.

«Уже сейчас наши клиенты активно используют возможности выгрузки из личного кабинета счетов-фактур и актов сверки по договору, актуализируют реквизиты, знакомятся с важными событиями по действующим договорам и задают вопросы экспертам по сопровождению. Мы нацелены на то, чтобы и дальше развивать электронный канал взаимодействия и смещать точку контакта с клиентом в личный кабинет», — добавила она.



По словам директора департамента информационных технологий CARCADE Вячеслава Заичкина, автоматизация процесса обслуживания клиентов и сокращение связанных с ним издержек — одна из ключевых задач диджитализации бизнеса компании. «Мы стремимся к тому, чтобы клиентам было легко и удобно с нами работать. Новый сервис позволяет экономить время нашим клиентам, а нам — оптимизировать затраты, чтобы можно было направить высвободившиеся средства непосредственно на финансирование лизинга», — отметил он.