Банки рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, пишут «Известия» . Об этом изданию сообщили в кредитных организациях.

Как рассказали в ЦБ, с конца сентября банкам разрешено помещать ссуды граждан с подтвержденной биометрией в портфель с уменьшенным размером резервов. Еще одно послабление предусмотрено в отношении заемщиков, которые не сообщили финансовой организации об изменении паспортных данных. Если у заемщика поменялись данные, но он сдавал слепки, то повышать резервы не придется.

По словам представителей кредитных организаций, главное преимущество для банка при реализации своих продуктов с биометрической идентификацией — возможность привлечения новых клиентов и их обслуживание без обращения в отделение. Использование такого способа подтверждения личности поможет существенно сократить время и затраты на обслуживание клиентов. Также применение технологии идентификации с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) позволяет банку снизить риски при проверке потенциального заемщика.

Тем не менее в кредитных организациях не ожидают, что из-за новых программ лояльности применение такого способа идентификации станет массовым: сдавать слепки в ЕБС по-прежнему будут в основном клиенты, которые нуждаются в дистанционном обслуживании. Кроме того, пока в ЕБС небольшое количество шаблонов, поэтому сниженные тарифы для ссуд клиентам, сдавшим биометрию, вряд ли будут широко востребованы.

Программы лояльности будут актуальны не только при оформлении банковских услуг, но и в рамках реализации биометрического эквайринга — возможности расплачиваться «лицом» в магазинах, рассказали в «Ростелекоме», который выступает оператором системы.

Как считают эксперты, на начальном этапе всевозможные программы лояльности, предполагающие в том числе и использование биометрических данных при оформлении кредитов, будут применять наиболее крупные кредитные организации, но уже скоро они станут обычными для подавляющего большинства банков. Также более интересные ставки по ссудам повысят спрос на такие продукты со стороны заемщиков и приведут к увеличению числа желающих сдать слепки в ЕБС. В рамках таких программ лояльности возможно снижение ставки по кредиту на 0,5—1%, полагают эксперты.