ЦБ продолжает снижать прозрачность российской финансовой отчетности кредитных организаций, сообщает «Коммерсант» . Регулятор решил засекретить отдельные счета оборотной ведомости по счетам бухучета банков. Это касается счетов организаций, находящихся в государственной собственности, негосударственных организаций и исполнителей гособоронзаказа.

Также ЦБ ограничивает раскрытие информации по балансовому счету «для осуществления клиринга». Для этого Центробанк решил суммировать и раскрывать только в агрегированном виде остатки и обороты по счетам второго порядка. Таким же образом будет размыта информация по балансовому счету, на котором отражаются различные операции, в частности, расчеты с валютными и фондовыми биржами, с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты, факторинговые операции, расчеты по деривативам, требования по аккредитивам с нерезидентами.

Пресс-служба Банка России заявила, что новая редакция порядка раскрытия регулятором отчетности кредитных организаций устанавливает «упрощенную форму» публикации информации оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитных организаций—участников клиринга. «Данное изъятие вызвано действием в отношении последних мер ограничительного характера», — пояснили в ЦБ. Вместе с тем пока регулятор не ввел в нормативное поле примененные им практики засекречивания отчетности отдельных кредитных организаций.

Эксперты отмечают, что нововведение негативно отразится на транспарентности отчетности кредитных организаций.