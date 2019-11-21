Запсибкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам .

Так, «Традиции роста» (от 5 тыс. рублей на полгода) открывается под 6% годовых (с первого по 30-й день — 7,4%, с 31-го по 90-й день — 5,9%, с 91-го по 180-й день — 5,6% годовых). Прежняя ставка — 6,4%. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока.

«Я уверен» (от 1 тыс. рублей на два года) привлекается под 4,7% годовых (с первого по 90-й день — 5,2%, с 91-го по 180-й день — 5,3%, с 181-го по 366-й день — 5,05%, с 367-го по 730-й день — 4,25%). Прежняя ставка — 5,46%.

Вклад «Я надежен» (от 5 тыс. рублей на срок от трех месяцев до двух лет) можно оформить под 5,35—5,6% годовых (ранее — под 5,95-6,3%). Проценты по двум вышеперечисленным депозитам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Процентная ставка по вкладу «Я успешен» (от 5 тыс. рублей на два года) составляет 4,41% годовых (с первого по 180-й день — 4,6% годовых, со 181-го по 730-й день — 4,35%). Прежняя ставка — 4,81%. Проценты ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно все вклады, кроме «Традиции роста».