В третьем, окончательном, чтении принят закон, согласно которому при продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Перечень устройств и программ определит правительство РФ. В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

«Таким образом, граждане смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Это будет также способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий», — отмечается в сообщении ГД.

Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Как отметили в компании «Яндекс», «важно, чтобы технические детали любого нового регулирования, в том числе подзаконных актов, были тщательно проработаны. В первую очередь не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств. Также необходимо сохранить существующие договоренности с производителями». Комментарий компании приводит ТАСС .

В пресс-службе «МегаФона» агентству заявили , что принятие закона не повлияет на абонентов, поскольку они также смогут пользоваться любыми приложениями. «Для пользователей ничего не изменится, у них будет возможность пользоваться любыми приложениями — и российскими, и зарубежными. Вендоры будут предустанавливать наряду с традиционными иностранными российские приложения, перечень и порядок установки которых определит правительство», — рассказал генеральный директор «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин.

В «Билайне» считают, что инициатива может оказать влияние на уже сформировавшийся рынок ретейла в России. «Однако глубину влияния можно будет определить только после формирования конкретного наполнения требований закона», — уточнили в компании.



Представители МТС, Tele2 и Mail.ru Group не стали комментировать принятие закона в третьем чтении, уточняет ТАСС.